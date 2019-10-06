مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة يستضيف نخبة من مكونات الجنوب

استضاف مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، نخبة من مختلف مكونات الجنوب حول طاولة مستديرة، حيث تم تدارس آخر مستجدات الأوضاع في الجنوب، والجهود المبذولة لرأب الصدع وإحلال السلام في المنطقة.

ووفق المجمع، فقد تطرقت المناقشات إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الجنوب في سبيل تحقيق الوئام المجتمعي، بالإضافة إلى مخاطر الجماعات الإرهابية والإجرامية، وأهمية المصالحة الوطنية في مكافحة الإرهاب.

كما تباحث المشاركون حول مستجدات الوضع في مدينة مرزق، ومعاناة النازحين، داعين مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة إلى مواصلة جهود الوساطة بين مختلف المكونات والجهات الفاعلة في الجنوب.

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