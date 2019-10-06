تعليم طبرق تبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

عقد بقاعة المركز الثقافي طبرق، اليوم الأحد، اجتماعا موسعًا مع مدراء المدارس العامة والخاصة برئاسة مراقب التعليم بطبرق سالم جواد، لمناقشة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 م، واستعراض موقف عام عن الكتاب المدرسي والمستلزمات الدراسية ومواد النشاط.

وقال مسؤول الإعلام بقطاع التعليم طبرق “نجيب الصافي”، في تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية، إن الاجتماع أكد على وضع الخطة الدراسية وتوزيع المناهج، والخطة العامة لمركز تدريب وتطوير المعلمين، منظومة شؤون العاملين الجديدة.

وتابع الصافي، أن الاجتماع ناقش موضوع القانون رقم (4) لسنة 2018م بشأن زيادة مرتبات المعلمين وتم التأكيد على مشروعية مطالب المعلمين بتنفيذ القانون، مؤكدًا أن الوزارة والمراقبة تدعم هذه الحقوق وتم التوصل الى استمرار هذه المطالبات مع فتح المدارس وترك قرار الاعتصام للمعلمين مقارنة بمناطق الحكومة المؤقتة.

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