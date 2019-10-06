تخريج دفعة من منتسبي الشرطة لصالح مديرية جردس العبيد

نظمت مديرية أمن جردس العبيد أمس، حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي هيئة الشرطة لصالح المديرية، والتي أطلق عليها اسم دورة شيخ الشهداء عمر المختار.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الدورة أقيمت على مدار 6 أشهر، وضمت نحو 500 شرطي، تحت إشراف الضباط وضباط الصف بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

هذا وأشاد مدير أمن جردس العبيد العميد طاهر بدور القائمين على الدورة، ودعم وزارة الداخلية للمديرية، معربا عن أمله في تعزيز قدرة الأمن بالمنطقة، بعد الدفع بهؤلاء الخريجين للعمل.

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