وزيرا المواصلات والعمل بالوفاق يبحثان البرامج التدريبية قصيرة المدى

استقبل وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق اليوم الاحد بمكتبه بديوان الوزارة وزير العمل و التأهيل المفوض المهدي الامين .

حيث خصص الاجتماع لمناقشة جل المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين من أهمها البرامج التدريبية قصيرة المدى التي يتم تنفيذها من خلال قرارات تصدر من وزارة العمل و التأهيل و كذلك إعتماد الملاكات الوظيفية لديوان الوزارة و الجهات التابعة لها .

حيث عبر وزير العمل و التأهيل عن استعداد الوزارة للقيام بالإجراءات اللازمة لتتمكن الوزارة من تحقيق مستهدفاتها التدريبية وكذلك النظر في إعتماد الملاكات الوظيفية بما يتماشى و السياسة العامة للدولة .

