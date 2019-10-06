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وزيرا المواصلات والعمل بالوفاق يبحثان البرامج التدريبية قصيرة المدى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

استقبل وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق اليوم الاحد بمكتبه بديوان الوزارة وزير العمل و التأهيل المفوض المهدي الامين .
حيث خصص الاجتماع لمناقشة جل المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين من أهمها البرامج التدريبية قصيرة المدى التي يتم تنفيذها من خلال قرارات تصدر من وزارة العمل و التأهيل و كذلك إعتماد الملاكات الوظيفية لديوان الوزارة و الجهات التابعة لها .
حيث عبر وزير العمل و التأهيل عن استعداد الوزارة للقيام بالإجراءات اللازمة لتتمكن الوزارة من تحقيق مستهدفاتها التدريبية وكذلك النظر في إعتماد الملاكات الوظيفية بما يتماشى و السياسة العامة للدولة .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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