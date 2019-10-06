بوجواري يناقش مع رئيس جهاز الشرطة القضائية احتياجات سجن الكويفية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، اليوم، مع رئيس جهاز الشرطة القضائية بالحكومة المؤقتة، بحضور عدد من المسؤولين بالجهاز.

وناقش اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، احتياجات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، وتوفير الخدمات الأساسية للنزلاء من الجوانب الصحية والبيئية والنظافة العامة.

وتم الاتفاق على توفير احتياجات العيادة الصحية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العناصر الطبية الكافية للعيادة، والعمل على القيام بأعمال النظافة العامة الدورية، وتوفير الصناديق المخصصة للقمامة.

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