ليبيا تشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية التونسية

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم، في مراقبة الانتخابات البرلمانية التونسية، وذلك ضمن التعاون مع مؤسسة مركز كارتر العالمية.

وأوضحت المفوضية أن وفدها سيشارك أيضا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التي ستجرى في الثالث عشر من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن رئيس قسم الدعم اللوجستي بالمفوضية قد شارك مع فريق المراقبة الدولية، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بتونس، التي جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي.

يذكر أن المفوضية الليبية قد زودت تونس بثمانيمئة صندوق اقتراع، وذلك في إطار التعاون والإسهام في تنفيذ هذه الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا