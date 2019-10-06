ملف الطيران المدني على طاولة اجتماعات الثني

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأحد، مع كل من رئيس مصلحة الطيران المدني عبد الحميد البرعصي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، لبحث المشاكل التي تواجه سير عمل مصلحة الطيران المدني.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مناقشة سبل تذليل كافة الصعاب التي تواجه المصلحة وسبل تسهيل الملاحة الجوية.

وفي هذا الصدد، قرر الثني، الموافقة على إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي وتوسعة محطات وقوف الطائرات وتوفير سيارات للإطفاء في كافة المطارات، كما أصدر التعليمات بالإسراع في إنشاء مبنى لمصلحة الطيران المدني في مدينة بنغازي.

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