«ليبيانا» تبدأ صيانة محطاتها وتقوية بث شبكتها في سرت

شرعت شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول، اليوم الأحد، في أعمال صيانة محطاتها المتضررة في نطاق بلدية سرت بالتنسيق مع المجلس البلدي الذي يتابع هذه الأيام ملف تحسين خدمات الاتصالات في المنطقة.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن أعمال الصيانة ينفذها فريق من المهندسين والفنيين التابعين لشركة «ليبيانا» وتهدف إلى إعادة تأهيل محطات الشركة وتقوية البث على الشبكة بمنطقة سرت.

وأضاف الأميل أن المعدات وقطع الغيار الخاصة بأعمال الصيانة للمحطات ومقسم الاتصالات بالمدينة وصلت سرت هذه الأيام، مشيرا إلى أن المعدات الجديد لشبكة «ليبيانا» تدعم تقنية الجيل الرابع (4G) التي سيجري تركيبها خلال الأيام المقبلة.

وذكر مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت أن محطات شركة «ليبيانا» المستهدفة بعملية الصيانة تعرض عدد منها لأعطال خلال حرب تحرير المدينة من تنظيم «داعش» عام 2016.

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