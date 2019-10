طرابلس.. انعقاد الاجتماع الأول بشأن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

عُقد صباح اليوم الأحد، الاجتماع التقابلي الأول، بشأن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لسنة 2019م، المزمع عقده في مدينة طرابلس في الفترة ما بين (18-24) من نوفمبر 2019م، والذي تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال .

وضم الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مختصين عن مكتب دعم القرار كل من إدارة المتابعة ، نائب رئيس البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد الوطني، المدير التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الأعمال.

واستعرض الاجتماع، مهام وأهداف الشبكة العالمية لريادة الأعمال، والاستعدادات للاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وإسهام الجهات العامة والخاصة والمنظمات الدولية لإنجاح هذا الأسبوع.

وخلص الاجتماع، إلى الإمكانات المتاحة لتقديمها، سعيًا لإنجاح هذا الملتقى المرتقب، لاسيما تقديم المشورة مستقبلًا في رسم سياسات نشر ثقافة ريادة الأعمال، ووضعها محط اهتمام أصحاب القرار.

