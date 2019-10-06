خلال استقباله مساعد الأمين العام للأمم المتحدة .. باشاغا : نحن قادرون على بسط الأمن والأمان بطرابلس وضواحيها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، أنهم قادرون على بسط الأمن والأمان داخل طرابلس وضواحيها، جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بمساعد الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة، جيلس مليشور، والوفد المرافق له،

باشاغا أكد أنه قادر على بسط الأمن والأمان رغم ما تمر به العاصمة من ظروف نتيجة هجوم من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” على جنوب العاصمة.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم الدعم لوزارة الداخلية عبر حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا.

وطمأن باشاغا، بحسب بيان، لداخلية الوفاق، المسؤول الأممي، بأن الوضع الأمني داخل طرابلس جيد، وأن هناك رغبة حقيقية من أفراد الشرطة في إثبات وجودهم حتى في ظل هذه الظروف الراهنة، مدعيًا بأن المواطن لديه ثقة كبيرة في رجل الأمن للقيام بواجبه باعتبار أن الأمن مسؤولية تضامنية داخل المجتمع.

ومن جهته، أبدى مساعد الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة، رغبته في مساعدة جهاز الشرطة الدولية “الإنتربول” لتقديم مساعدات على مختلف الأصعدة لوزارة الداخلية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددا من المواضيع الإنسانية داخل العاصمة طرابلس وخارجها ومنها موضوع الهجرة غير الشرعية، وفقا للبيان.

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