إلغاء الموافقات الأمنية لليبيين وزوجاتهم الأجنبيات بمطار بنينا الدولي

أخبار ليبيا 24 – خاص

خاطب مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي، عميد جلال سعد هويدي، رئيسي المخابرات ومكتب الأمن الداخلي بالمطار، بشأن إلغاء الموافقات الأمنية المفروضة على المواطنين الليبيين وزوجاتهم من الجنسيات الأخرى، أثناء مغادرة الأراضي الليبية عبر المنافذ الموجودة تحت سلطة الحكومة المؤقتة.

وتأتي المخاطبة، بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، رقم ر م أ 4175/18، المؤرخ في السادس من أغسطس 2018م، المحال إلى مدير أمن منفذ المطار، بموجب كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمطار بنينا الدولي رقم ر م ن 34 المؤرخ في الثاني من أكتوبر 2018م.

وفي سياق آخر، كانت إدارة مطار بنينا الدولي، أعلنت خلال شهر يونيو الماضي، إيقاف جميع الرحلات القاصـدة اسطنبول، على أن تكون هناك رحلات للعودة فقط من اسطنبول إلى بنغازي للمواطنين الليبيين الموجودين هناك.

وطالب المكتب الإعلامي للمطار، في بيان له ، جميع المسافرين الذين لديهم حجوزات “ذهاب” مراجعة شركات الطيران ومكاتب الحجز .

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