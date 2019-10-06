بلدية بنغازي تبحث احتياجات “مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية”

بنغازي-العنوان

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري اليوم الأحد رئيس جهاز الشرطة القضائية بالحكومة الليبية المؤقتة المقدم المهدي الجبالي بحضور نائب رئيس الجهاز العقيد شمس الدين الدرسي وعدد من المسؤولين بالجهاز.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية تم خلال اللقاء مُناقشة احتياجات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية وتوفير الخدمات الأساسية للنُزلاء من الجوانب الصحية والبيئية والنظافة العامة داخل المؤسسة.

وتم الاتفاق على توفير احتياجات العيادة الصحية بما في ذلك سيارة الإسعاف والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير العناصر الطبية الكافية للعيادة، وكذلك العمل على القيام بأعمال النظافة العامة الدورية وتوفير الصناديق المخصصة للقمامة.

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