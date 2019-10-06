“الأعلى للقضاء” يرفض إقحامه في السياسة

رفض المجلس الأعلى للقضاء إقحامه في الشأن السياسي لتعارض ذلك مع دوره المحايد، مؤكدا على الثوابت التي يسير عليها القضاء في ليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا، دعا خلاله إلى وقف الحرب وإعلاء مصلحة الوطن.

وافتتح رئيس المجلس المستشار محمد الحافي الاجتماع بكلمة أشاد فيها بالانتقال الديمقراطي والسلس لولاية المجلس، مؤكدا على الثوابت التي سار عليها القضاء الليبي من حيث الحيادة والنزاهة والوحدة رغم انقسام جل المؤسسات.

وأضاف أن القضاء هو صمام الأمان والملجأ لكل مظلوم، واستعرض المجلس في اجتماعه بنود جدول الأعمال المتعلقة بسير العمل القضائي، وأصدر في هذا الشأن عدة قرارات.

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