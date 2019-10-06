دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث سيّر عمل جهاز الإمداد الطبي

بنغازي 06 أكتوبر 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، سيّر عمل جهاز الإمداد الطبي.

هذا وقد ناقش دولته خلال اجتماع عقده مع رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد ارتيمة، آخر مستجدات شحنات الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية التي وصلت إلى ميناء بنغازي البحري.

وأكد دولة الرئيس على ضرورة توزيع هذه الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية على كافة المستشفيات، ووضع خطة عمل للعام القادم، لضمان سيّر العمل على أكمل وجه. (وال- بنغازي) ر ت

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