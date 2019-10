أكد وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” بأن وزارة الداخلية لديها إرادة قوية لبسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لمساعد الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة “جيلس مليشور”, والوفد المرافق له صباح اليوم الأحد بديوان الوزارة بطرابلس.

وأوضح الوزير بأن المواطن لديه ثقة كبيرة في رجل الأمن للقيام بواجبه باعتبار إن الأمن مسؤولية تضامنية داخل المجتمع.

The post باشاغا يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية