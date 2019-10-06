دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث المشاكل التي تُواجه مصلحة الطيران المدني

بنغازي 06 أكتوبر 2019 (وال)- أطلّع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد، على المشاكل التي تُواجه سيّر عمل مصلحة الطيران المدني.

هذا وناقش دولة الرئيس خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني عبد الحميد البرعصي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، سُبل تذليل كافة الصعاب التي تُواجه المصلحة، وسُبل تسهيل الملاحة الجوية.

وقرّر دولة الرئيس الموافقة على إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي، وتوسعة محطات وقوف الطائرات، وتوفير سيارات للإطفاء في كافة المطارات.

وأصدر دولة الرئيس تعليماته بالإسراع في إنشاء مبنى لمصلحة الطيران المدني في مدينة بنغازي. (وال – بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال