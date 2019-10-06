عقدت اللجنة العليا لنقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور “محمد عماري زايد”، وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة ، في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لنقل الاختصاصات.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، وزراء الحكم المحلي “ميلاد الطاهر”، والمالية “فرج بومطاري”، والعمل والتأهيل السيد “المهدي الأمين”، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “عادل الصادق”.

وناقشت اللجنة، آليات نقل الموظفين إلى البلديات، وكل ما يتعلق باستكمال اللوائح وتعديل الهيكليات اللازمة.

وتم الاتفاق على وضع آلية لنقل المخصصات المالية للبلديات، وفتح حسابات الإيرادات المحلية ضمن قرار الترتيبات المالية للعام 2020.

The post عماري يرأس اجتماع اللجنة العليا لنقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية appeared first on صحيفة المتوسط.

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