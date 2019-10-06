شعبة الإعلام الحربي: مقاتلات السلاح الجو شنت غارات على مواقع تابعة للمليشيات في سرت

طرابلس 06 أكتوبر 2019 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد، أن مقاتلات السلاح الجو شنت أربع غارات، استهدفت عددًا من المواقع العسكرية بمدينة سرت.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن الغارات استهدفت مخازن كانت تستعملها التنظيمات الإرهابية لتخزين الأسلحة والذخائر، مؤكدة أن قدرات السلاح الجو في الاستطلاع والاستهداف أصبحت أفضل مما سبق، والتي باتت تُسيطر على كافة مناطق العمليات.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن كل العمليات الطلعات الجوية، تتم بدعم وإشراف مُباشر من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بالقاسم حفتر.

في المقابل، قالت غرفة عمليات الكرامة إن ضربات السلاح الجو مستمرة على سرت وتاجوراء، تستهدف التجمعات ومستودعات الأسلحة.

وأضافت الغرفة أن صاروخ جو أرض موجه ضد الأهداف الأرضية، دمّر سيارة ذخيرة للميليشيات بالقرب من معسكر حمزة. (وال- طرابلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال