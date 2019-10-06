باشاغا ينشد الدعم من المجتمع الدولي

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس جيد، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم الدعم لوزارته عبر حكومة الوفاق باعتبارها “الحكومة الشرعية” في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع باشاغا مع مساعد الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة جيلس مليشور، والوفد المرافق له صباح اليوم الأحد، بديوان الوزارة بطرابلس.

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد أكد وزير باشاغا أن وزارته لديها إرادة قوية لبسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها رغم الاشتباكات في جنوب العاصمة.

بدوره أبدى المسؤول الأممي رغبته في مساعدة جهاز الشرطة الدولية “الإنتربول” لتقديم مساعدات على مختلف الأصعدة لوزارة الداخلية.

وأشار بيان الداخلية إلى أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع عددا من المواضيع الإنسانية داخل العاصمة طرابلس وخارجها ومنها موضوع الهجرة غير القانونية.

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