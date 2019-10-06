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مناطق باطن الجبل تترقب وصول الـ”4G”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقوم العاملون بشركة الوادي للاتصالات بتركيبات شركة “ليبيانا” لتوصيلات وربط خدمة الـ”4G” على الشبكة وربطها بكافة مناطق باطن الجبل والمناطق المجاورة بالجبل الغربي.

ويعمل المهندسون على ربط هذه الخدمة التي ستوفر سرعات أكثر من ذي قبل، كما سيتم تفعيل هذه الخدمة فور الانتهاء من توصيل الشبكة بكاملها وبعدها ستفعل الخدمة في وقت واحد.

كما يعمل الفنيون في بدر والجوش وتيجي في أحد الأبراج القريبة من مفترق بدر، قبل أن يتوجهوا الى تيجي ومن ثم الى المناطق الجبلية ليستكملوا باقي أعمال تركيب الخدمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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