عائلة القذافي تكشف حقيقة الإفراج عن ابنها هنيبال

نفت عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الأنباء المتداولة عن الإفراج عن هنيبال القذافي المعتقل في لبنان.

وقالت العائلة في بيان نشرته بتدوينة على صفحتها الرسمية، إنها تابعت ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، من أخبار تتعلق بالإفراج عن “رهينة الطائفية” الكابتن هنيبال معمر القذافي.

وأضافت أنها إذ تنفي العائلة هذه الأخبار، فإنها تحث كل المخلصين لمواصلة جهودهم تحقيقاً لهذه الغاية النبيلة.

وذكرت عائلة القذافي، القضاء اللبناني بواجباته ومسؤولياته الاخلاقية تجاه عدالة قضية الكابتن والذي يعد احتجازه التعسفي وصمة عار في تاريخ لبنان حكومة وشعباً ومؤسسات قضائية، على حد تعبير البيان.

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