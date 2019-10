برلماني يكشف نتائج لقاء وفد البرلمان مع سلامة

أفاد عضو مجلس النواب الهادي الصغير أن اللقاء الذي جمع عدد من النواب مع المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة مؤخراً جاء بناء على ترتيب من النائب الأول فوزي النويري الذي يهدف لوحدة الصف و إمكانية لملمة مجلس النواب و إعادة دوره للساحة السياسية.

وأشار الصغير في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الاجتماع كان بناء على توافق أغلب أعضاء مجلس النواب بناء على اتفاق مسبق لضرورة تفعيل دور المجلس، لافتا إلى أن موقف المبعوث الأممي من البرلمان كان واضح حيث أكد أن مجلس النواب المنعقد في طبرق هو المجلس الشرعي الوحيد المعترف به .

