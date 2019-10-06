السفارة الإيطالية تدين استهداف مطار مصراتة

أعربت السفارة الإيطالية في ليبيا، اليوم الأحد، عن إدانتها الضربات الجوية التي طالت الجزء المدني من مطار مصراتة الدولي.

وأكدت السفارة في بيان نشرته بحسابها الرسمي في “تويتر”، تحييد المدنيين عن الأهداف العسكرية، داعية إلى عدم التسبب في أي إتلاف للبنية التحية المدنية، وإيقاف الخسائر الفادحة.

وأكدت أنه لا حل عسكريا في ليبيا، مع الالتزام الصادق بعقد مؤتمر برلين من أجل استئناف العملية السياسية والسماح بالتخفيف من التصعيد.

ويقول الجيش الوطني إنه يستهدف مخازن سلاح وغرف عمليات للطيران التركي المُسيّر داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

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