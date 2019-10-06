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خطوة لحل مشاكل الكهرباء بمنطقة الأصابعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تسليم موقع مشروع إنشاء محطة جندوبة 6611 كيلو فولت لشركة الإنشاءات الكهربائية بمنطقة الأصابعة.

أوضحت الشركة بصفحتها في “فيسبوك” أن المشروع يهدف إلى معالجة مشاكل الاختناقات التي تعاني منها المنطقة نتيجة لبعد مسافة محطات التحويل المغذية لها، مبينة أنها اختارت هذا موقعا للمحطة بمنطقة مركز الأحمال بالأصابعة.

ولفتت الشركة إلى أن إنشاء محطة جندوبة يأتي في إطار حرصها على معالجة الاختناقات ودعم الشبكة الكهربائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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