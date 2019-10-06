وزير الصحة في الحكومة الليبية يُؤكد على أهمية تحسين خدمات الصحية في كافة ربوع البلاد

البيضاء 06 أكتوبر 2019 (وال)- عقد معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات والمكاتب، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي.

هذا وناقش معالي الوزير خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بمقر ديوان الوزارة في البيضاء، آخر تطورات في قطاع الصحة، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ووقوفه الدائم والداعم لوزارة الصحة، من أجل النهوض بالقطاع الصحي الليبي، ودوره الفاعل في معالجة مشاكل القطاع خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، من انقسام سياسي وانعدام الموارد والإمكانيات.

وبحث معالي الوزير خلال الاجتماع، جملة من المواضيع أهمها؛ شرح الموقف العام للمرافق الصحية، والمستشفيات العامة والقروية، والإمداد الطبي، وذلك عقب زيارات ميدانية تفقدية قام بها معالي الوزير خلال الأسابيع الماضية لعدد من المنشات الطبية، للوقوف عن كثب على واقع الخدمات بعدد من القرى والمدن والبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد.

وقال معالي الوزير إن الوزارة ستتجه إلى تحسين الخدمات الصحية داخل البلديات، وذلك بعد صرف المخصصات المالية وفقًا لإستراتيجية وزارة الصحة لعام 2019.

وشدّد معالي الوزير على أهمية التخطيط الجيّد، لتفادي نقص بنود الإمداد الطبي، وخصوصًا عند الأزمات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن جهاز الإمداد الطبي التابع للوزارة، أجرى عدة تعاقدات على توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وفق الاحتياج بمعدل “300” حاوية.

وأضاف معالي الوزير أنه قد وصلت منها لميناء بنغازي بشكل فعلي عدد (50) حاوية، تحوي أدوية تخصصية، ومستلزمات الطبية، تُغطي العجز الحاصل بالمرافق الصحية لأكثر من ثلاثة أشهر، بهدف توفير الدعم وتطوير نُظم الطوارئ، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعاف والعلاج.

وأكد معالي الوزير على أهمية تكاثف الجهود بين كافة العاملين في الوزارة، للدفع بعجلة العمل إلى الأمام.

وأصدر معالي وزير الصحة تعليماته لإدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة، بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية والتفتيشية، والتأكيد على مدى تنفيذ تعليمات وقرارات وزارة الصحة، وتوجيهات دولة رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني.

وشدد معالي الوزير الصحة على ضرورة متابعة آلية أوجه صرف المخصصات المالية من الباب الثاني، والتطوير والتحسين، وصولًا إلى مستوى أداء أفضل، بما يُلبي احتياجات المواطن وتطوير جودة الخدمة، ووضع الخطط الكفيلة لتنفيذها وفقًا لإستراتيجية ورؤية وأهداف الوزارة.

وأكد وزير الصحة على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري في القطاع الصحي، وإتباع النظم الإدارية والبدء الفعلي في إجراءات الجرد السنوي للأصول الثابتة والمنقولة لعام 2019، وتشكيل اللجان المركزية والفرعية للجرد، وإنجاز مهامه مطلع شهر ديسمبر من العام الحالي.

وطالب معالي الوزير مديري المستشفيات، باتخاذ كافة التدابير اللازمة في تسجيل وتوثيق العقارات والأملاك التابعة لوزارة الصحة، وإخلاء كافة المقرات المشغولة من قبل أشخاص وجهات غير تابعة لوزارة الصحة، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وطالب معالي وزير الصحة إدارة المشروعات بالوزارة، بضرورة الإسراع في إعداد تقارير حول نسبة الإنجاز للمشاريع الصحية بالبلديات، وإحالتها لوكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، وخاصة التي وصلت فيها عملية التجهيز إلى نسبة كبيرة، وتقدير نسبة الإنجاز حيال المشاريع المتوقفة، وحلحلة كافة المشاكل الفنية والإدارية العالقة.

ودعا معالي الوزير إلى ضرورة إعداد تقارير دورية، عن سيّر العمل المستشفيات القروية البعيدة عن مراكز المدن، بهدف تقييّم الموقف العام، مؤكدًا في الوقت ذاته على دعمه للقطاع الصحي الليبي ككل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة الوزارة في مجال التدريب، وأهمية تكاثف الجهود بين كافة العاملين في الوزارة للدفع بعجلة العمل، إلى جانب مناقشة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في الحكومة الليبية، والتي تُنظم عمل القطاع الصحي، والمشاريع الصحية التي تم تنفيذها في مجال التوسعة والتطوير، والإنشاء داخل البلديات، وآلية تنفيذها خلال عام 2019. (وال – البيضاء) ر ت

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