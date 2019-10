قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن المبعوث الأممي لن يضيف أي جديد للمشهد الليبي، مشيرا إلى أن المؤتمرات الأخيرة لن تقدم شيئا للبلاد.

وأضاف امغيب أن الحوار يجب أن يكون مع أشخاص لا يهمهم سوى الوطن.

