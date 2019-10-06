توصيل المياه لمناطق في سرت بعد انقطاع 8 شهور

أعلنت بلدية سرت عن ضخ المياه لخزانات جارف وأبوهادي والغربيات والقبيبة، وللمنطقة الممتدة من الجامعة حتي ابوزاهية، والتي تضم مناطق لم تصلها المياه منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وشددت البلدية أنه في إطار التنسيق مع جهازي النهر الصناعي التنفيذي والاستثماري، وشركة المياه والصرف الصحي سرت، تتم الآن تعبئة الخط من إجدابيا إلى سرت عن طريق الجهاز التنفيذي للنهر.

استمرار توقف ضخ المياه من خزان أجدابيا الرئيسي إلى سرت للأسبوع الثاني

وكان مسؤول بموقع سرت بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعي، قال اليوم الأحد، استمرار توقف ضخ المياه النهر الصناعي من خزان أجدابيا الرئيسي إلى مدينة سرت للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن سبب إيقاف ضخ المياه إلى مدينة سرت يعود إلى انخفاض منسوب مياه النهر الصناعى بخزان أجدابيا الرئيسي ما اضطر القائمين على إدارة الخزان إلى إيقاف الضخ.

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