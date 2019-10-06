“بلدي طبرق”: تنفيذ جميع المشاريع الخدمية

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أن البلدية ستعمل على تنفيذ كافة المشاريع المتعاقد عليها في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم.

وقال بوالخطابية في تصريح نشرته صفحة المجلس البلدي في “فيسبوك”، إن البلدية سحبت كل المشاريع التي لم يتم تنفيذها بعد التعاقد مع المقاولين بشأنها، مضيفا أنهم بصدد تكليف مقاولين آخرين قادرين على تنفيذ المشاريع.

يشار إلى أن مدينة طبرق تعاني من أزمة نقص مياه جراء عدم صيانة محطة تحلية المياه منذ سنوات.

وطالب رئيس وأعضاء المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية وعدد من حكماء طبرق، في سبتمبر الماضي، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتدخل الفوري لحل مشكلة نقص المياه في المدينة.

وفي اليوم التالي من مطالبة “تسييري طبرق”، بحث عقيلة صالح مع وزير الحكم المحلي ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية ورئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، أزمة المياه في مدينة طبرق.

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