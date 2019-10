الأمم المتحدة تحذر من الهجمات ضد مطار مصراتة المدني

المتوسط:

أكدت البعثة الأممية لدى ليبيا، أنه “في أعقاب تقارير إعلامية عن غارات جوية على مطار مصراتة المدني ، تحذر بعثة الأمم المتحدة في ليبريا من أن الهجمات على الهياكل الأساسية والمنشآت المدنية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”.

ودعت البعثة الأممية، في بيان لها اليوم الأحد، إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي لا معنى لها ، وخاصة ضد المطار المدني الوحيد المتبقي في غرب ليبيا ، المتاح للاستخدام من قبل ملايين الليبيين.

