بعثة الأمم المتحدة: الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وذلك في تعليقها على القصف الذي تعرض له مطار مصراتة أمس.

ودعت البعثة في بيان اليوم، إلى «الوقف الفوري لهذه الهجمات التي لا معنى لها»، وخاصة ضد المطار المدني الوحيد المتبقي في غرب ليبيا، والذي يستخدمه الملايين من الليبيين.

وكان قصف جوي استهدف مطار مصراتة صباح أمس، مما أدى إلى إصابة طائرتين إحداهما لطيران الأجنحة والأخرى للخطوط الجوية الليبية، فضلًا عن إصابة أحد عمال شركة المناولة.

فيما تقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق برسالة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن على قصف مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين.

«خارجية الوفاق» تقدم احتجاجا رسميا لمجلس الأمن على قصف «معيتيقة» و«مصراتة»

ودعت الخارجية، وفق نص الرسالة، «مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي وردع المعتدي ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة ميليشيات حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس».

فيما دانت السفارة الإيطالية في ليبيا الغارات الجوية على الجزء المدني من مطار مصراتة، معبرة عن قلقها إزاء هذا القصف.

السفارة الإيطالية تدين الغارات الجوية على الجزء المدني من مطار مصراتة

وشددت السفارة، في بيان اليوم، على أن القانون الدولي الملزم يحظر «أن يكون المدنيون هدفًا»، مجددة دعوتها للامتناع عن التسبب في أي إتلاف للبنية التحتية المدنية.

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