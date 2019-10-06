المجلس الأعلى للقضاء يؤكد تمسكه بالثوابت التي سار عليها القضاء الليبي

أكد المجلس الأعلى للقضاء على تمسكه بالثوابت التي سار عليها القضاء الليبي خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في النزاهة وعدم الانحياز، ووحدة القضاء الليبي.

الأعلى للقضاء وفي بيان له اليوم، قال إن المجلس وأعضاء الهيئات القضائية، يراقبون ما وصفها بحالة الاحتراب بين أخوة الدين الواحد والوطن الواحد، التي أنهكت الوطن والمواطن، وشدد على رفض استمرار هذه الحالة، وطالب في الوقت ذاته كافة الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن بحسب البيان.

وأضاف المجلس أنه ينأى بنفسه عن التدخل في الشأن السياسي، مؤكدا رفض إقحامه فيه، ليكون على الحياد الكامل حتى يقبل الجميع بحكمه.

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