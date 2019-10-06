مدير أمن سبها يؤكد أن جميع السيارات المستلمة تعمل في نطاق المديرية

عرضت مديرية الأمن الوطني بسبها صباح اليوم، جميع السيارات التي استلمتها من الحكومة المؤقتة، بحضور رؤساء الفروع الأمنية وضباط شرطة المدينة.

وأوضح مدير مديرية الأمن بسبها الساعدي إمحمد لقناتنا، أن جميع السيارات التي تم استلامها موجودة وتعمل ضمن نطاق المديرية، وأن عددها عشرون سيارة، تم استلامها كدفعة أولى من بين خمس وأربعين سيارة خصصتها الحكومة المؤقتة لمديرية الأمن الوطني بسبها.

ونفى الساعدي ما ورد في حديث رئيس وزراء الحكومة المؤقتة في لقاء سابق على قناتنا؛ بشأن رفضه استلام السيارات بسبب الوضع الأمني، مشيرا إلى أنه استلم الدفعة الأولى وطلب تأجيل استلام الدفعة الثانية حتى تتحسن الأوضاع، كما أبدى استغرابه من الحديث حول بيع السيارات الأمنية في تشاد والنيجر.

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