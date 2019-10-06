“ضوء أخضر” لتطوير مطار بنينا

وافقت الحكومة المؤقتة اليوم الأحد، على إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي وتوسعة محطات وقوف الطائرات وتوفير سيارات للإطفاء في كافة المطارات.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ورئيس مصلحة الطيران المدني عبدالحميد البرعصي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي.

ووفق بيان للحكومة، فقد تركز الاجتماع على بحث سبل تذليل كافة الصعاب التي تواجه مصلحة الطيران المدني وسبل تسهيل الملاحة الجوية، حيث أصدر الثني تعليماته بالإسراع في إنشاء مبنى لمصلحة الطيران المدني في بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية