بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

بدأت اليوم الأحد امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي للعام 2018/2019، في جامعة طرابلس .

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إن اليوم الأول شهد إقبالا من الطلبة الذين لهم حق أداء امتحان الدور الثاني بعد رسوبهم في امتحان الدور الأول على مستوى اللجان، مضيفة أن الامتحانات سارت بكل يسر وسلاسة .

ولفتت الوزارة إلى أن رجال الأمن والإسعاف والهيئة الوطنية للسلامة تواجدوا لتسهيل هذا الاستحقاق ولتستمر الامتحانات بشكل يومي حسب الجدول المعلن حيث تنتهي يوم 17 أكتوبر الجاري .

وأشارت “تعليم الوفاق” إلى أن عدد الطلبة المتقدمين بالقسمين الأدبي والعلمي بلغ 39073 طالباً وطالبة.

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