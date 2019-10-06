مسابقة لاختيار أفضل 10 مبادرات شبابية لخدمة المجتمع في سبها

أقيمت بمسرح سبها الشعبي، اليوم الأحد، مسابقة لاختيار أفضل 10 مبادرات شبابية لخدمة المجتمع بالمدينة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في إطار دعم المبادرات الشبابية وتحفيز الشباب على العمل العام.

وقال المشرف على المسابقة الطيب الخيالي لـ«بوابة الوسط» إن المسابقة جرى تنظيمها بدعم «ينيسيف» تحت إشراف بلدية سبها وأعلن عنها منذ فترة وتقدم قرابة 86 شابا وشابة بمبادرات مختلفة لمشاريع شبابية، مشيرا إلى أنه سيجري دعم المبادرات الفائز بمبالغ مالية لتحفيز الشباب على العمل والإبداع.

وقال صالح الشحات أحد الشباب المشاركين في المسابقة لـ«بوابة الوسط» إنه تقدم بمبادرة تحت عنوان «خريجين بلا حدود» وتأهل للمرحلة الأخيرة في المسابقة، موضحا أن مبادرته تسلط الضوء على معاناة خريجي الجامعات والمعاهد بسبب عدم حصولهم على فرص عمل مناسبة لإمكانياتهم.

وأضاف صالح الشحات أنه يهدف من خلال مبادرته إلى حث الشباب على التوجه نحو القطاع الخاص وعدم الاعتماد والركون على القطاع العام، وتبني تنفيذ المشاريع الصغرى والمتوسطة والتوجه نحو الأعمال المهنية.

وقال علي غيث صاحب مبادرة «المكتبة الذكية» لـ«بوابة الوسط» إن مبادرته تهدف إلى تحفيز أكبر عدد من أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم خاصة طلاب الجامعات والأكاديميين على القراءة من خلال توفير كتب وروايات مختلفة لهم وتغيير النمط القديم للمكتبات إلى نمط جديد من خلال المكتبة الذكية التي تضم صالونا ومقهى لخلق جو هادئ ومريح ومميز للقراء أثناء الاطلاع وقراءة الكتب.

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد في الآونة الأخيرة إطلاق مبادرات شبابية مختلفة ومتنوعة جاءت بعد عدة دورات وورش عمل حول ريادة الأعمال بهدف توجيه الشباب إلى العمل الخاص ودعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على المواد المحلية.

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