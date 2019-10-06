وزير الصحة في الحكومة الليبية يتفقد المرافق الصحية ببلدية ساحل الجبل الأخضر

ساحل الجبل الأخضر 06 أكتوبر 2019 (وال)- قام معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، بزيارة لبلدية ساحل الجبل الأخضر، للإطلاع على سيّر العمل بالوحدات الصحية والمراكز التابعة في المدينة.

هذا ورافق معالي الوزير خلال زيارته عضو مجلس النواب عن البلدية السيدة رابحة عبد السلام الفرجاني، وعميد بلدية الساحل يونس عبد الشفيع، والمدير المساعد لإدارة المستشفيات بالوزارة رياض الخزعلي، ومدير مديرية أمن البلدية عميد عبد الله ساسي.

وكان في استقبال معالي الوزير، مدير إدارة الخدمات الصحية الساحل أحمد أبو بكر الخشبي، ومسؤولي الأقسام المرافق الصحية، إلى جانب عدد من مديري المكاتب الصحية.

وأطلّع معالي الوزير خلال زيارته الميدانية، على سيّر العمل، وتقييّم جودة الأداء، والخدمات الصحية بالعيادات والمرافق الصحية، بهدف التعرف عن قرب على ما يقدمونه من جهود لخدمة للمرضى، والمترددين وحصر الاحتياجات الفعلية، وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، وتوطين الخدمات وتقريبها للمواطن داخل بلدية الساحل وما جاورها، ومناقشة التحديات وفعّالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.

وفي نهاية الجولة، أوضح معالي وزير الصحة أن الهدف من الزيارة الميدانية، للتأكد من الجاهزية الدائمة لمرافق الوزارة في بلدية الساحل، لخدمة المرضى، وسرعة تقديم الخدمة والاطمئنان على تكامل الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى الاطلاع على سيّر العمل، والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تُواجه القائمين على هذه المرافق الصحية للعمل على حلها. (وال- ساحل الجبل الساحل) ر ت

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