الثني يأمر بإنشاء برج مراقبة في مطار بنينا الدولي

أذن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بالموافقة على إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي، وتوسعة محطات وقوف الطائرات، وتوفير سيارات للإطفاء بكافة المطارات.

كما أصدر تعليماته بالإسراع في إنشاء مبنى لمصلحة الطيران المدني في مدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة مع كل من رئيس مصلحة الطيران المدني عبد الحميد البرعصي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، والذي نوقشت خلاله المشاكل التي تواجه سير عمل المصلحة، وسبل تذليل كافة الصعاب التي تواجهها، وسبل تسهيل الملاحة الجوية.

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