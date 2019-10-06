تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي الشرطة بمديرية أمن جردس العبيد

جردس العبيد 06 أكتوبر 2019 (وال)- أقامت مديرية أمن جردس العبيد، حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي الشرطة لصالح المديرية.

هذا وقد أقيمت حفل التخريج أمس السبت، حيث ضم عدد الخريجين “500” شرطي لصالح المديرية، بعد خوضهم دورة تدريبية مدة 6 أشهر، وقد أطلق على أسم الدورة “دورة شيخ الشهداء عمر المختار”.

وأشرف على تدريب هذه الدفعة، التي تأتي تطبيقًا لتعليمات معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، ضباط وضباط صف بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في الوزارة.

وقد حضر حفل التخرج، عدد من السادة مديري الإدارات العامة في وزارة الداخلية، وضباط وضباط صف بالمديرية، إضافة إلى أعيان المنطقة وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وأشاد مدير أمن جردس العبيد عميد طاهر علي بلحمد، بدور القائمين على الدورة، ودعم وزارة الداخلية للمديرية، مُعربًا في الوقت ذاته عن أمله في تعزيز قدرة الأمن بالمنطقة، بعد الدفع بهؤلاء الخريجين للعمل. (وال- جردس العبيد) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال