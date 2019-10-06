استقبل وزير المواصلات بحكومة الوفاق المهندس ميلاد معتوق صباح اليوم الاحد مع نظيره وزير العمل و التأهيل المفوض الدكتور المهدي الامين .

و خصص الاجتماع لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين من أهمهاالبرامج التدريبية قصيرة المدى التي يتم تنفيذها من خلال قرارات تصدر من وزارة العمل و التأهيل و كذلك إعتماد الملاكات الوظيفية لديوان الوزارة و الجهات التابعة لها .

وعبر وزير العمل و التأهيل عن استعداد الوزارة للقيام بالإجراءات اللازمة لتتمكن الوزارة من تحقيق مستهدفاتها التدريبية وكذلك النظر في إعتماد الملاكات الوظيفية بما يتماشى و السياسة العامة للدولة.

The post وزير” مواصلات الوفاق” يلتقي وزير ” عمل الوفاق” لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية