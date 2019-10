المتوسط:

كشفت مصلدر عن شن السلاح الجوي التابع للجيش ضربات جوية على قاعدة القرضابية والتي تتواجد بها مجوعات مسلحة مصراتة.

وفي نفس السياق أكد المتحدث باسم قوة حماية سرت طه حديد ، أن الطيران التابع لـ”الجيش شن ضربات جوية على قاعدة_القرضابية في سرت

