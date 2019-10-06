صالون ثقافي بمسلاتة حول الإدارة المحلية

مسلاتة-العنوان

نظم مكتب الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق في مسلاتة برعاية حزب العدالة والبناء صالونا ثقافيا بعنوان “الإدارة المحلية والصعوبات التي تواجه المجالس البلدية”.

وأقيم الصالون تحت شعار “يدا بيد نحو مستقبل واعد”، وذلك بمقر مدرج كلية العلوم الشرعية بمسلاتة.

واستضاف الصالون فرج العماري مستشار الشؤون الفنية والإعمار بمكتب النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالسلام كجمان، ومحمد الهدار عضو اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة.

ونوقش خلال الصالون الصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة في المجالس البلدية، ومفهوم الإدارة المحلية وتاريخ تشريعها، وآلية تنفيذها داخل البلديات، ودور البلديات في غياب المحافظة.

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