الحكومة الموقتة تقرر إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي

وافق رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، على إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي، وتوسعة محطات وقوف الطائرات وتوفير سيارات للإطفاء في كافة المطارات.

ووفق بيان للحكومة الموقتة، بحث الثني، اليوم، مع رئيس مصلحة الطيران المدني عبد الحميد البرعصي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، المشاكل التي تواجه سير عمل مصلحة الطيران المدني.

وناقش الاجتماع سبل تذليل كافة الصعاب التي تواجه المصلحة وسبل تسهيل الملاحة الجوية.

توقيع عقد استثماري لإنشاء صالة ركاب بمطار بنينا بنظام الـBOT

كما أصدر الثني تعليمات بالإسراع في إنشاء مبنى لمصلحة الطيران المدني في مدينة بنغازي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا