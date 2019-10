المسماري: الجيش لم يشن ضربات جوية قرب القرية السياحية أويا

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، ان القيادة العامة للجيش تؤكد أن قواتها الجوية تحدد اهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات ارضية موثوقة وتختار اهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية”

وأضاف المسماري، في تغريدة له عبر توتير أمه ” بناء على ذلك تنفي بأن يكون سلاحها الجوي نفذ اَي ضربات جوية قرب “القرية السياحية أويا” وإنما هذا عمل داخلى من المليشيات الارهابية لتلصق التهم بالجيش الوطن”.

