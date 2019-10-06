الهلال الأحمر.. 62 عاما من العطاء والبذل

62 عاما من العطاء والبذل والتضحية قدمها متطوعو جمعية الهلال الأحمر في ليبيا، برز خلالها الجانب الإنساني في أرقى صوره.

وبهذه المناسبة أقيم بمقر جمعية الهلال الأحمر فرع غدامس، احتفالية بسيطة، حضرها رئيس الفرع وأعضاء الإدارة ونخبة من المتطوعين من الشبيبة وفرسان العمل الإنساني.

واستهل رئيس الفرع عبدالرحمن حومان، كلمته بتهنئة كافة إداري ومتطوعي الجمعية بكافة ربوع الوطن، وتم التأكيد على استمرار العمل بكل جهد واجتهاد، وأن الهلال الأحمر مؤسسة لها باع طويل في العمل الإنساني والإغاثي والاجتماعي، والعمل لتبقى هذه المؤسسة التطوعية العريقة متماسكة ومتضامنة مع بعضها.

وبهذه المناسبة تم تقديم الشكر للشاب أيوب باباه، المتطوع بالجمعية من فئة متلازمة داون، والذي أطلق بمفرده مبادرة تنظيف الشوارع الرئيسة بالمدينة.

وأكد الجميع على استمرار المبادرة ودعم حملة التنظيف من طرف متطوعي الجمعية كافة حتى تبلغ المبادرة أهدافها السامية.

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