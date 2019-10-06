المسماري يرفض اتهام الجيش بقصف مدرسة الفروسية بجنزور

أخبار ليبيا24

رفض الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، الاتهامات الموجهة للجيش بشن غارة جوية قرب القرية السياحية أويا بمنطقة جنزور غربي طرابلس.

وفند المسماري، في تصريحات صحفية، تنفيذ سلاح الجو لأي ضربات جوية بالقرب من القرية السياحية “أويا” بجنزور غربي طرابلس.

وأشار المسماري، إلى أن هذا “عمل داخلي من المليشيات الإرهابية لتلصق التهم بالقوات المسلحة”.

وأكد المسماري، أن القوات الجوية تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة وتختار أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية.

وأصيب أربعة أطفال في قصف استهدف مدرسة الفروسية للأطفال في جنزور، إضافة إلى نفوق ثلاث خيول.

واتهمت وسائل إعلام موالية لحكومة سلاح الجو التابع للجيش الوطني باستهداف المدرسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24