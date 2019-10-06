شحن مئة مليون دولار نقدًا من تركيا إلى مصراتة بتعليمات الصديق الكبير

بنغازي-العنوان

كشف رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم الأحد أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يستعد لشحن مائة مليون دولار من تركيا إلى مصراتة بناء على تعليمات الصديق الكبير.

وفي تدوينة على “فيسبوك”، قال رمزي آغا، “تم تجهيز مائة مليون دولار من فئة 100دولار ورق مستعمل في انتظار التعليمات من الكبير لبدء شحنها إلى مطار مصراتة قادمة من إسطنبول في طائرة مؤجرة”.

وأضاف، “علما بأن هذه الدفعة الثالثة والتي تم سحبها من بنك زراعات التركي من الوديعة الخاصة بالمركزي”.

وأكد آغا، أن “هذه الشحنة جاهزة من ثلاث أيام ولكن إلى الان لم يتم إعطاء الأذن لأسباب أمنية تتعلق بمطار مصراتة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية