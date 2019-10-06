المسماري: مطار مصراته أصبح قاعدة تركية..وقضيتنا أمنية لا سياسية

أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن المعارك اليوم على أشدها في محور العزيزية (40 كم جنوب طرابلس)، بالإضافة إلى معارك واشتباكات على تخوم العاصمة في محاور الخلاطات وطريق المطار وصلاح الدين.



وخلال مداخلة تليفزيونية للمسماري نشرتها الصفحة الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، الأحد، تابعتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أوضح أن القوات المسلحة، مستفيدة من الغطاء الجوي لسلاح الجو، استطاعت التقدم نحو أهداف قد تكون محسوبة داخل العاصمة مثل عمارت الخلاطات، التي تستطيع القوات المسلحة منها السيطرة على صلاح الدين وحي أبو سليم وخزانات النفط.



وقال المسماري إن قيادة الجيش رأت تدمير قوة المسلحين خارج العاصمة أفضل من الدخول والقتال داخلها، وهو ما تسبب في إطالة أجل المعارك، مشددا على أن قضية الجيش أمنية بالدرجة الأولى وليست سياسية.



وبشأن قيام طيران الجيش الليبي بقصف مطار مصراته، قال المسماري إن مطار مصراته أصبح قاعدة تركية تتواجد بها الطائرات المسيرة والمستشارون الأتراك، متابعا: “كما أصبح مصدر لربط خطوط المواصلات مع تركيا وباقي الدول التي تقوم بتهريب الأسلحة والذخائر”





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