اخبار ليبيا الان

“الوطنية للنفط” تعلن توقف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قالت المؤسسة الوطنية للنفطفي ليبيا اليوم الأحد إنها ستوقف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي لأعمال الصيانة بمعمل الغاز في ميناء الزويتينة خلال الفترة من السابع و14 أكتوبر تشرين الأول الحالي.

وأضافت المؤسسة أنه “سيتم تعليق الإنتاج في حقل الفارغ خلال هذه الفترة مما يترتب عليه إيقاف حوالي 15 ألف برميل نفط يوميا وحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا”.

وتابعت المؤسسة في البيان أن شركة سرت ستواصل تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل.

The post “الوطنية للنفط” تعلن توقف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك