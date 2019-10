قالت المؤسسة الوطنية للنفطفي ليبيا اليوم الأحد إنها ستوقف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي لأعمال الصيانة بمعمل الغاز في ميناء الزويتينة خلال الفترة من السابع و14 أكتوبر تشرين الأول الحالي.

وأضافت المؤسسة أنه “سيتم تعليق الإنتاج في حقل الفارغ خلال هذه الفترة مما يترتب عليه إيقاف حوالي 15 ألف برميل نفط يوميا وحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا”.

وتابعت المؤسسة في البيان أن شركة سرت ستواصل تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل.

The post “الوطنية للنفط” تعلن توقف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية