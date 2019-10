المسماري: مطار مصراتة مصدر لربط خطوط المواصلات مع تركيا لتهريب السلاح والذخائر

أكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، أن ” قيادة الجيش رأت تدمير قوة المسلحين خارج العاصمة أفضل من الدخول والقتال داخلها”.

وأضاف المسماري، في تصريحات تليفزيونية له، أن طيران الجيش قصف مطار مصراتهة لأنه أصبح قاعدة تركية تتواجد بها الطائرات المسيرة والمستشارون الأتراك”.

وأوضح المسماري، أن ” مطار مصراتة أصبح مصدر لربط خطوط المواصلات مع تركيا وباقي الدول التي تقوم بتهريب الأسلحة والذخائر”.

