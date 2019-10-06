الجيش الوطني ينفي قصف نادي الفروسية بجنزور

أصيب 6 أشخاص (5 أطفال ومُسن) بجروح إثر غارة جوية استهدفت، مساء اليوم الأحد، نادي الفروسية في جنزور.

وقال مركز الطب الميداني والدعم إن سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى الميداني السواني، هرعت لنادي الفروسية وتبين إصابة الأشخاص الـ6 بينما كانوا موجودين داخل النادي.

وأشار مركز الطب الميداني والدعم إلى أن كوادر الإسعاف عملت على إسعاف المصابين وتحويلهم إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج.

بدوره نفى الناطق باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري، أن يكون سلاح الجو نفذ اَي ضربات جوية قرب قرية “أويا” السياحية في جنزور، مؤكدا أن القصف نفذته المجموعات المسلحة لإلصاق التهم بالجيش الوطني.

وأكد المسماري في بيان أن القوات الجوية التابعة للجيش “تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة وتختار أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية”.

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